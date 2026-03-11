Il festival ’Visioni fantastiche’ dal 25 marzo

Il festival ’Visioni fantastiche’ si svolgerà dal 25 marzo a Ravenna. La quarta edizione della manifestazione cinematografica, organizzata da Start Cinema, è stata spostata a causa del referendum che ha modificato il calendario scolastico di alcuni istituti. La rassegna è dedicata al coinvolgimento delle scuole e si svolge in città, con nuove date rispetto alle programmazioni iniziali.

A causa della concomitanza con il referendum, che modifica il calendario scolastico di alcuni istituti, cambia date anche la quarta edizione del festival 'Visioni fantastiche', la manifestazione cinematografica ravennate dedicata al mondo delle scuole, ideata e organizzata da Start Cinema. La data di apertura della rassegna sarà infatti posticipata di due giorni, e le due giornate saltate verranno recuperate all'inizio della settimana successiva. Il festival si svolgerà dunque da mercoledì 25 a martedì 31 marzo, con eventi ogni giorno ad eccezione di domenica 29. Le sedi saranno il cinema Mariani e il Mar. Sei giorni di proiezioni mattutine...