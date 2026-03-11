Il fatalismo di Giorgia Meloni in Parlamento | l’Italia tra guerre disordine mondiale e cattive opzioni

In Parlamento, Giorgia Meloni ha espresso un atteggiamento fatalista riguardo alle sfide dell’Italia, tra guerre e disordini mondiali. La premier ha commentato le difficoltà che il Paese deve affrontare, riferendosi alle “cattive opzioni” e alle tensioni internazionali. Ogni giorno, alle 18.00, Fanpage.it propone il podcast “Nel caso te lo fossi perso” per approfondire le notizie più rilevanti del momento.

