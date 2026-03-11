Il fascino dei treni storici passa da Monza | torna il viaggio panoramico sul Besanino Express

Da monzatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 marzo 2026 riapre la stagione dei treni storici in Lombardia con il debutto del Besanino Express, un viaggio panoramico che attraversa Monza e la regione. La corsa rappresenta l’inizio di una serie di oltre venti itinerari programmati fino all’autunno, offrendo agli appassionati l’opportunità di riscoprire il fascino delle carrozze d’epoca lungo i binari locali.

Il fascino delle carrozze d’epoca torna a correre sui binari lombardi. Sabato 29 marzo 2026 riparte la stagione dei treni storici con il debutto del Besanino Express, il primo di oltre venti itinerari in programma fino all'autunno.Il convoglio arriverà a Monza, dopo essere partito dalla stazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Riparte la stagione dei treni storici: c'è anche il Besanino Express

Una selezione di notizie su Besanino Express

Temi più discussi: Il fascino dei treni storici passa da Monza: torna il viaggio panoramico sul Besanino Express; Besanino Express: torna il treno storico tra Milano, Brianza e Lecco; Riparte la stagione dei treni storici: tutti i percorsi in Lombardia.

besanino express il fascino dei treniTreni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino ExpressIl primo viaggio (nel tempo) della stagione 2026 è lungo la linea panoramica per Molteno: partenza da Milano e arrivo Lecco. Ritorno a pomeriggio inoltrato ... ilgiorno.it

besanino express il fascino dei treniRiparte la stagione dei treni storici: tutti i percorsi in LombardiaLa Lombardia torna a viaggiare nel tempo sui binari. Riparte infatti la stagione dei treni storici, con il primo appuntamento fissato per domenica 29 marzo 2026 con il suggestivo Besanino Express, u ... quicomo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.