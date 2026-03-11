Il fascino dei treni storici passa da Monza | torna il viaggio panoramico sul Besanino Express
Sabato 29 marzo 2026 riapre la stagione dei treni storici in Lombardia con il debutto del Besanino Express, un viaggio panoramico che attraversa Monza e la regione. La corsa rappresenta l’inizio di una serie di oltre venti itinerari programmati fino all’autunno, offrendo agli appassionati l’opportunità di riscoprire il fascino delle carrozze d’epoca lungo i binari locali.
