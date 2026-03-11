il discorso integrale di meloni in parlamento sulla crisi in medio oriente

Il discorso completo di Meloni in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente si concentra sulle questioni affrontate durante il Consiglio europeo. La presidente del Consiglio rivolge un saluto ai senatori e introduce i temi principali del suo intervento, che riguardano la situazione internazionale e le risposte italiane. Il testo si apre con un ringraziamento e prosegue con una panoramica delle questioni di politica estera discusse durante la riunione.

Grazie Presidente. Onorevoli Senatori, Prima di entrare nei contenuti del Consiglio europeo della prossima settimana, avevo proposto di anticipare ad oggi le previste Comunicazioni per relazionare al Parlamento e confrontarmi con le forze politiche anche su come affrontare la crisi in medio oriente, che con i suoi effetti investe direttamente la sicurezza, l’economia e gli interessi italiani ed europei. Si tratta di una crisi complessa, certamente tra le più complesse degli ultimi decenni, che ci impone di agire con lucidità e serietà. Mi auguro sinceramente che possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che non aiuta nessuno a ragionare con profondità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

