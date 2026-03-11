Negli ultimi due anni, le squadre italiane in Champions League hanno vinto meno della metà delle partite giocate, evidenziando un trend negativo nel rendimento. Quest’anno, nessuna formazione italiana è riuscita a superare gli ottavi di finale, e il ritorno dell’Atalanta contro il Bayern Monaco si è concluso con un risultato che ha chiuso definitivamente il discorso. La situazione si presenta senza mezzi termini come un fallimento complessivo per il calcio italiano in questa competizione.

Il bilancio da rosso senza sfumature del calcio italiano in Champions League, tutti fuori agli ottavi di finale perché il ritorno dell’Atalanta contro il Bayern Monaco è meno di una questione burocratica per sancire il verdetto, sta tra due poli opposti che non si attraggono. Da una parte gli schiaffi presi dai bergamaschi contro i campioni di Germania passati e futuri, squadra costruita per arrivare a Budapest e talmente ricca da potersi permettere una panchina da sola al livello di un quarto di finale. Dall’altro la cavalcata dell’Inter un anno fa fino alla finale di Monaco di Baviera, prima della sonora sveglia incassata dal Psg. Il primo... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il disastro italiano in Champions League: in due anni vinte meno della metà delle partite

Articoli correlati

Mauro: «Spalletti ha fatto benissimo, ma non ci si può cullare su 4 partite vinte. In futuro il club deve lottare per scudetto e Champions»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Leggi anche: LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio italiano a metà del primo set, 16-11

Erik Shoji: Titles, Challenges & Life as a Libero ! Tie-Break ! Volleyball Podcast

Contenuti utili per approfondire Champions League

Temi più discussi: Atalanta-Bayern 1-6: scusate il disturbo in Champions League; Prima la papera surreale poi il cambio con Vicario e la fuga nel tunnel: disastro Kinsky in Atletico Madrid-Tottenham; Disastro italiane in Champions: la corsa al quinto posto si complica. Il ranking Uefa aggiornato; Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia al 17' sullo 0-3 e mette Vicario.

Il disastro italiano in Champions League: in due anni vinte meno della metà delle partiteCosa resta del calcio italiano dopo la figuraccia dell’Atalanta contro il Bayern Monaco? I numeri delle ultime due stagioni in Champions League sono una condanna impietosa del nostro football. Il ... panorama.it

Pure l'Atalanta travolta: Napoli, Juventus, Inter, perché la Champions del calcio italiano è stata un disastroAnche l'Atalanta fa la sua figuraccia: Napoli, Juventus, Inter, la Champions del calcio italiano è un disastro. Pure i nerazzurri tra le big di A strapazzate. sport.virgilio.it

Anche la Champions League è diventata un incubo per il Tottenham che rischia seriamente di rendere indimenticabile, nel modo peggiore, questa stagione. Tudor ha fatto partire Vicario dalla panchina a Madrid contro l'Atletico, dando fiducia ad Antonin Kinsk x.com

Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon - facebook.com facebook