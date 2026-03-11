Il disastro dell’ANIC che nessuno ha pagato Esce il Podcast Scandali che ricostruisce la vicenda di Manfredonia

Il 26 settembre 1976, a Manfredonia, una domenica mattina dedicata alla famiglia, un’esplosione proveniente dal petrolchimico ANIC ha squarciato una torre di quarantadue metri. L’incidente ha causato danni significativi nell’area industriale, senza che siano stati pagati risarcimenti o responsabilità ufficiali. Di questa vicenda si occupa il nuovo podcast “Scandali”, che ricostruisce i fatti e le conseguenze dell’accaduto.

MANFREDONIA - Il 26 Settembre 1976 era una domenica, e di mattina, quando la città si appresta a vivere una delle giornate dedicata alla famiglia si ode un'esplosione proveniente dal petrolchimico ANIC che squarcia una torre alta quaranta metri. In pochi minuti una nube giallastra si solleva sopra la città e si deposita ovunque: sui campi, sulle case, sugli ulivi, perfino sulle spiagge. All'inizio le autorità parlano di un incidente minore. Vapore acqueo, sostanze innocue. La fabbrica riapre già il giorno dopo e gli operai tornano al lavoro per ripulire la polvere che ricopre tutto. Ma pochi giorni dopo emerge la verità: quella nube conteneva tonnellate di arsenico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il disastro dell'ANIC che nessuno ha pagato. Esce il Podcast "Scandali" che ricostruisce la vicenda di Manfredonia