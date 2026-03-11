Oggi alla Camera dei deputati si è svolta una seduta in cui il deputato di Enrico Costa ha richiesto un’informativa al ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo alle dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri rilasciate al quotidiano Il Foglio. Nel corso della sessione, si sono affrontati i contenuti delle parole di Gratteri, e Costa ha chiesto chiarimenti ufficiali da parte del governo.

Pubblichiamo il resoconto stenografico della seduta di oggi alla Camera dei deputati, in cui il deputato di Enrico Costa ha chiesto un'informativa al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle frasi del procuratore Nicola Gratteri al Foglio. PRESIDENTE. Colleghi, andiamo avanti con i nostri lavori. Ha chiesto di parlare, sull'ordine dei lavori, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà. ENRICO COSTA (FI-PPE). Grazie, Presidente. Io ho letto questa mattina le frasi attribuite tra virgolette al procuratore Gratteri rivolte ad una giornalista de Il Foglio. Le leggo: “Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio” (Commenti di deputati dei gruppi Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista e MoVimento 5 Stelle). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il dibattito alla Camera sulle parole di Gratteri al Foglio: Costa chiede chiarimenti a Nordio

Articoli correlati

La Camera chiede un'informativa del ministro Nordio sulle parole di Gratteri al FoglioForza Italia, Lega, FdI, Nm, Pd, M5s, Avs e gruppo Misto hanno chiesto nell’aula della Camera un’informativa del ministro della Giustizia, Carlo...

Riforma Giustizia: Salvini chiede a Nordio e Gratteri un dibattito più sereno e costruttivo per un voto consapevole.Salvini invita alla calma nel dibattito referendario: appello a Nordio e Gratteri per un confronto sereno sulla giustizia Il Ministro delle...

Tutti gli aggiornamenti su Il dibattito alla Camera sulle parole...

Temi più discussi: Armi al Golfo e basi Usa, cosa ha deciso l'Aula. E Crosetto ammette: azione fuori dalle regole; Guerra nel Golfo, Crosetto alla Camera: Gli Usa hanno agito fuori del diritto internazionale; Rider: USB presenta le sue proposte alla Camera. Lavoro vero, contratto vero!; Cresce la pressione per il divieto della carne di cavallo e asino: oltre 250mila firme e nuove proposte di le….

Spending review. Concluso il dibattito alla Camera. Lunedì il votoLa spending review è approdata all'Aula di Montecitorio dopo il via libera di ieri sera, senza emendamenti, da parte della commissione Bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea è dunque lo stesso ... quotidianosanita.it

Violenza economica e autonomia: confronto alla CameraRoma, 6 mar. (askanews) - Educazione finanziaria e indipendenza economica come strumenti di prevenzione della violenza contro le donne. È stato questo il tema al centro del convegno Indipendenza econ ... quotidiano.net

Alle 16 il bis della premier alla Camera mdst.it/40ZW6fo - facebook.com facebook

La premier Giorgia Meloni alla Camera per riferire sulla guerra in Iran prima del Consiglio europeo si sofferma sul già contestato possibile uso di basi militari Usa nel nostro territorio: "Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso. Ma ribadisco che x.com