Il convegno a Montecitorio | Il suo pensiero è ancora vivo

A Montecitorio si è svolto un convegno dedicato a Marco Biagi, a ventiquattro anni dalla sua uccisione da parte delle Nuove Brigate Rosse. La discussione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studiosi, che hanno ricordato il ruolo e il pensiero del professore. L'evento ha evidenziato come la sua figura rimanga ancora presente nel dibattito pubblico e politico.

A ventiquattro anni dall’omicidio per mano delle Nuove Brigate Rosse, la figura di Marco Biagi (foto) torna al centro del dibattito istituzionale. Ieri, nella Sala della Lupa di Montecitorio si è tenuto il convegno “ Marco Biagi giuslavorista cattolico “. Ad aprire i lavori, coordinati da Raffaele Marmo (condirettore di Quotidiano Nazionale), è stato Maurizio Sacconi, presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi, che ha ricordato il legame indissolubile tra l’ispirazione cristiana e il riformismo concreto del giurista bolognese. "Operazione che ci è parsa necessaria – ha detto l’ex ministro – non solo per rendere giustizia al valore dell’opera di Biagi, ma anche per riproporre nel dibattito pubblico sul lavoro l’utilità del pensiero cattolico liberale ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il convegno a Montecitorio: "Il suo pensiero è ancora vivo" Articoli correlati Leggi anche: Di Lorenzo: «Il Bologna? Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo» “Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No”: convegno a MontecitorioROMA - Lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno dal titolo "Giustizia, Costituzione... Contenuti e approfondimenti su Il convegno a Montecitorio Il suo... Temi più discussi: Il convegno a Montecitorio: Il suo pensiero è ancora vivo; Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No: convegno a Montecitorio; Buon compleanno Lucio - Saluto di Ascani; CAMERA DEI DEPUTATI: LA GIOSTRA DELLA QUINTANA DI FOLIGNO CELEBRA GLI 80 ANNI, CONVEGNO A MONTECITORIO. Marco Biagi giuslavorista cattolico, convegno a MontecitorioROMA - Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno Marco Biagi giuslavorista cattolico, nel ... lopinionista.it Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No: convegno a MontecitorioROMA - Lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno dal titolo Giustizia, Costituzione e ... lopinionista.it "L' #Europa a #Montecitorio", le attività della Camera di questa settimana: Comunicazioni Presidente del consiglio su Consiglio europeo; trasparenza prodotti finanziari, mercati dei capitali, omnibus settore automobilistico, infrastrutture energetiche transeurop x.com ROMA ++ Prestigioso riconoscimento, nella Biblioteca di Montecitorio: «Una grande emozione» facebook