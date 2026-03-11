il comune ordina uno studio sul commercio

Il Comune ha deciso di avviare uno studio dedicato al commercio locale. Il progetto “In-Centro”, sostenuto dall’amministrazione comunale nell’anno precedente, è stato recentemente selezionato tra i finanziamenti della Regione destinati allo sviluppo economico e alla rigenerazione dei centri storici. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di rilanciare l’attività commerciale nel centro città.

Il progetto “In-Centro“, promosso dall’amministrazione comunale lo scorso anno, è stato ammesso poche settimane fa tra i progetto finanziati dalla Regione per lo sviluppo economico e la rigenerazione dei centri storici. Regione Toscana ha previsto un finanziamento di 42mila euro e proprio pochi giorni fa, partendo da questa somma, il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione "di azioni per lo sviluppo e animazione del centro storico, tramite interventi di valorizzazione degli spazi pubblici e privati non utilizzati". In-Centro, avviato ufficialmente all’inizio del 2025, si concluderà il 31 dicembre del 2028 e si svilupperà su più punti, con l’obiettivo comune di valorizzare il centro storico di Montelupo sotto una serie di aspetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

