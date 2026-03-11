Al municipio si svolge una giornata dedicata alle relazioni, con incontri di yoga e momenti di dialogo tra cittadini e amministratori. All’ingresso sono stati distribuiti abbracci simbolici, mentre sui monitor comunali vengono condivise notizie positive. L’evento coinvolge diverse persone che partecipano a sessioni di benessere e scambio di informazioni, creando un’atmosfera di condivisione all’interno dell’ente pubblico.

“Relazioni al centro“, abbracci all’ingresso del Municipio e buone notizie sui monitor del Comune, via alla rivoluzione gentile a Concorezzo fra volontari davanti al Comune pronti ad accogliere chi arriva nel migliore dei modi ed happening di poesia: pronto al debutto il progetto in condivisione con Casa Nadi – Centro di Psicoterapia e Yoga. "Vogliamo una città sempre più coesa", dice il sindaco Mauro Capitanio. L’obiettivo delle iniziative "è prendersi cura dei legami e del benessere della comunità per rafforzare il senso di appartenenza". Simbolica la data scelta per il cambiamento, il 21 marzo, primo giorno di primavera. Addio dunque a sguardi distratti e a modi spicci, in città per un giorno sarà protagonista l’affetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Il Comune che abbraccia’. Una giornata di relazioni fra yoga e buone notizie

