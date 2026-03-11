Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio

Le trasmissioni radio in farsi sono iniziate il primo giorno della guerra in Iran, suscitando curiosità tra gli ascoltatori e analisti. Il codice utilizzato è rimasto indecifrabile, rendendo difficile capire il contenuto dei messaggi trasmessi. Da quel momento, le trasmissioni sono continuate senza interruzioni, mantenendo un mistero che ha alimentato molte ipotesi tra gli osservatori.

Le trasmissioni sono cominciate il primo giorno della guerra in Iran, e molti pensano che sia un'operazione di intelligence La sera del 28 febbraio, il giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno cominciato a bombardare l'Iran, sulle frequenze radio a onde corte ha cominciato a essere trasmesso un messaggio radio in farsi, la lingua iraniana. Il messaggio diceva: «Tavajjoh! Tavajjoh! Tavajjoh!», che significa: «Attenzione! Attenzione! Attenzione!», e poi una lunga serie di numeri, sempre in farsi. Questo messaggio, con stringhe numeriche diverse, continua a essere trasmesso tutti i giorni, due volte al giorno. Si può ascoltare nel video qui sotto: I radioamatori un po' in tutto il mondo si sono accorti rapidamente di questa trasmissione e hanno capito che poteva essere rilevante.