Il clitoride non è più un tabù | cosa sappiamo oggi sul piacere femminile

Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento nel modo in cui si parla del piacere femminile, con un'attenzione crescente al ruolo del clitoride. Per secoli questo organo è stato ignorato o considerato marginale, ma oggi si riconosce la sua importanza nel soddisfacimento sessuale femminile. La discussione su questo tema si è fatta più aperta e diffusa, portando a una maggiore consapevolezza pubblica.

Per secoli è stato ignorato, frainteso o semplicemente cancellato dal discorso pubblico. Eppure il clitoride è uno degli organi più importanti del piacere femminile. Oggi qualcosa sta cambiando: se ne parla di più, lo si conosce meglio e cresce la consapevolezza sul suo ruolo nella sessualità. Una ricerca condotta in Italia da LELO in collaborazione con AstraRicerche fotografa questa trasformazione culturale, mostrando come l'attenzione verso il clitoride sia in aumento e come il piacere femminile stia finalmente uscendo dall'ombra.

