Il cibo in eccedenza Chef Express dell’aeroporto di Catania in dono alla casa-famiglia Shalom Abba

Da cataniatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cibo non consumato allo Sparkling Bar Contadi Castaldi, gestito da Chef Express all’aeroporto di Catania, verrà donato alla casa-famiglia Shalom Abba. La struttura si trova in via Augusto Righi e fa parte della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Benzi. La decisione di destinare il cibo in eccesso mira a sostenere questa realtà di assistenza.

Il cibo non consumato allo Sparkling Bar Contadi Castaldi (marchio di Chef Express) presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania sarà donato alla casa-famiglia Shalom Abba di Catania (via Augusto Righi), appartenente alla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Benzi. È questo il senso del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Curiosità, Chef Express inaugura un nuovo McDonald’s alla stazione di SalernoTaglio del nastro, nei giorni scorsi, per il nuovo McDonald's alla stazione di Salerno: ad aprirlo, Chef Express, la società che gestisce tutte le...

Catania-Pineto 1-3, l'Abba consolida il secondo posto in classificauna settimana decisiva ha consegnato all’ABBA Pineto un accesso storico alla Del Monte Coppa Italia, chiudendosi con una vittoria esterna che...

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.