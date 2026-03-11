Il cibo in eccedenza Chef Express dell’aeroporto di Catania in dono alla casa-famiglia Shalom Abba
Il cibo non consumato allo Sparkling Bar Contadi Castaldi, gestito da Chef Express all’aeroporto di Catania, verrà donato alla casa-famiglia Shalom Abba. La struttura si trova in via Augusto Righi e fa parte della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Benzi. La decisione di destinare il cibo in eccesso mira a sostenere questa realtà di assistenza.
