il ceo tradito denuncia gli ex manager infedeli

Il CEO di Italian Sea Group ha deciso di agire legale contro alcuni ex manager accusati di infedeltà. La società ha presentato una denuncia formale, evidenziando comportamenti considerati dannosi per l'azienda. La vicenda riguarda presunte azioni di tradimento da parte di alcuni dirigenti che avevano precedentemente ricoperto ruoli di rilievo all’interno del gruppo. La disputa si svolge in ambito legale e coinvolge le parti interessate.

The Italian Sea Group passa al contrattacco contro i presunti manager infedeli. L'amministratore delegato e azionista di maggioranza, Giovanni Costantino (in foto), tramite la sua società Gc Holding ha presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica del Tribunale di Massa nei confronti di alcuni ex dirigenti apicali del gruppo della nautica di lusso che avevano in capo funzioni essenziali nella realizzazione delle commesse. L'accusa ai manager è di avere occultato la reale gestione dei lavori e aver fornito all'amministratore delegato informazioni falsate per nascondere gli extra-costi, che poi hanno portato nel tempo il gruppo a entrare in una crisi di liquidità.