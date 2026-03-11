Il casolare abbandonato come casa di fortuna | 12 denunciati

La Questura di Padova ha denunciato dodici persone coinvolte in bivacchi abusivi all’interno di un casolare abbandonato, utilizzato come rifugio di fortuna. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli mirati nelle strutture abbandonate della città, con l’obiettivo di individuare situazioni di degrado e prevenire rischi per la sicurezza pubblica. Le attività sono parte di un’azione costante per garantire la sicurezza nel territorio.

Nella notte del 10 marzo su disposizione del questore gli agenti della sezione "Volanti" di Padova hanno effettuato un blitz in una struttura di corso Australia. Tra i presenti, tutti con precedenti, anche tre donne Bivacchi abusivi in strutture ed edifici abbandonati, prosegue l'attività della Questura di Padova tesa ad intercettare possibili sacche di degrado in città e allo stesso tempo di prevenzione sul fronte della sicurezza della collettività. In tal senso nella notte di martedì 10 marzo, sono stati effettuati mirati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore Marco Odorisio. L'attività di prevenzione...