Il caso virtuoso dello Stroke Unit di Avellino | Grazie ci avete restituito mia madre

All'ospedale Moscati di Avellino, nel reparto di Neurologia e Stroke Unit, un intervento rapido e preciso ha permesso di salvare la vita a una paziente. Questo caso ha portato a un riconoscimento pubblico da parte della famiglia, che ha ringraziato il personale per aver restituito la madre. La vicenda ha messo in luce il funzionamento efficiente di questa unità specializzata.

Ci sono momenti in cui la sanità pubblica mostra il suo volto migliore. Uno di questi è accaduto all'ospedale Moscati di Avellino, nel reparto di Neurologia e Stroke Unit, dove un intervento rapido e preciso ha salvato la vita a una persona.

