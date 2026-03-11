Il caso del medico condannato Colpa di un’anomalia nel contratto

In un pronto soccorso di Merate, un medico è stato condannato a seguito di un problema legale legato a un'anomalia contrattuale. La vicenda riguarda un errore o una mancanza nel contratto di assunzione che ha portato alla decisione giudiziaria. La condanna si basa su questa anomalia, che ha influenzato l'esito del procedimento legale.

Una sorta di bug nel contratto, ma anche nelle normative. Per questo in Pronto soccorso a Merate ha potuto prendere servizio, tramite la Srl che ha appalto i gettonisti che coprono i turni, un medico condannato in secondo grado per aver ucciso sette pazienti anziani con dosi letali di un potente sedativo quando era in servizio al 118 di Trieste, tra il 2014 e il 2018. Nessuno era a conoscenza dei suoi precedenti: non i titolari della società che lo hanno imbarcato al Pronto soccorso del San Lepoldo Mandic, non i colleghi, non il primario Giovanni Buonocore, non i manager della sanità pubblica lecchese. Lui, un ottimo professionista con esperienza, del resto non aveva rivelato le sue pendenze legali e il disciplinare lo prevede.

