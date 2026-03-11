Il canto della spiritualità femminile a San Giovanni

Il 14 marzo alle 17,30 nella sala La Nonziata si terrà un concerto di musica sacra organizzato dall'ensemble EstroInCanto. L'evento si focalizza sul canto della spiritualità femminile e coinvolgerà il pubblico con performance dal vivo. La manifestazione è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per ascoltare composizioni dedicate a questo tema.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Il canto della spiritualità femminile. Sabato 14 marzo alle 17,30 alla sala La Nonziata il concerto di musica sacra a cura dell'ensemble EstroInCanto. L'evento rientra nel ricco calendario del "Marzo per le donne". Prosegue a San Giovanni Valdarno il calendario di iniziative "Marzo per le donne", il programma promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e dedicato al mondo femminile con un mese di appuntamenti culturali, artistici e di riflessione sui temi delle pari opportunità e dei diritti. Tra gli eventi in programma, sabato 14 marzo alle 17,30 alla sala La Nonziata si terrà il concerto di musica sacra "Il canto della spiritualità femminile", proposto dall'ensemble EstroInCanto, gruppo vocale impegnato dal 2023 nella valorizzazione del repertorio corale e della tradizione musicale spirituale.