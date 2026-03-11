Il camion finisce nel vuoto | autista miracolato lunghe operazioni per il recupero del mezzo

Un camion è caduto nel vuoto sulla statale 73 ad Arezzo, provocando grande preoccupazione. L’incidente si è verificato il 11 marzo 2026 e ha richiesto lunghe operazioni di recupero del mezzo. L’autista è rimasto miracolosamente illeso dopo essere stato estratto dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Paura sulla statale 73 ad Arezzo per l'incidente che ha visto coinvolto un camion. Il mezzo pesante fuori controllo è infatti finito fuori strada cadendo nel vuoto e atterrando sulla vegetazione. Forse anche questo ha in qualche modo attutito la caduta. E fortunatamente l'autista è uscito autonomamente e praticamente illeso. Diversi automobilisti di passaggio hanno chiamato i mezzi di soccorso. Sono intervenuti in particolare i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Lunghe operazioni per il recupero dell'imponente camion. L'autista intanto veniva controllato dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il camion finisce nel vuoto: autista miracolato, lunghe operazioni per il recupero del mezzo