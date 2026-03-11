Il Calcit vara il Saracino In festa con i quartieri

Il Calcit ha annunciato l’avvio della nuova edizione del Saracino, una tradizionale manifestazione che coinvolge i quartieri della città. La festa si svolgerà nei prossimi giorni e prevede diverse attività, tra cui spettacoli e momenti di aggregazione. Sul palco del Comitato autonomo lotta ai tumori si preparano a esibirsi circa 400 ballerini, pronti a portare energia e colore all’evento.

Sta per partirte una nuova maratona benefica in compagnia del Calcit. Il palco del Comitato autonomo lotta ai tumori, torna a illuminarsi con l’energia di quasi 400 ballerini. Al via l’11esimo Mercatino in Danza ad Arezzo Fiere in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Venerdì spazio alla settima edizione del Galà “Otello Bracci”, un evento speciale che celebra l’arte della danza e il valore della solidarietà. La serata è aperta a tutte le forme di movimento ritmico e danza in musica. Ogni scuola ha la possibilità di presentare due balletti. L’edizione di quest’anno presenta un’opportunità per i vincitori: il Premio “Otello Bracci” assegnato dalla Famiglia Bracci al balletto vincitore a cui sarà offerta l’iscrizione gratuita al Concorso Barulli categoria musica e danza, che si terrà domenica 24 maggio al Teatro Petrarca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Calcit vara il Saracino. In festa con i quartieri Articoli correlati Prevenzione, educazione e salute: il Calcit organizza la festa dei bambiniOrganizzata dal Calcit di Arezzo, la manifestazione si propone come una giornata interamente dedicata alla prevenzione, all'educazione ed alla... Quartieri in Festa 2025: cinquemila euro raccolti con le cene solidaliNella mattinata di venerdì 30 gennaio in Municipio, l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri Daria Jacopozzi e la Presidente... Altri aggiornamenti su Calcit vara Argomenti discussi: Il Calcit vara il Saracino. In festa con i quartieri. Calcit: Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale… all’UncinettoArezzo, 7 febbraio 2026 – Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale… all’Uncinetto! Un progetto che unisce scuola, territorio e solidarietà La Scuola Primaria Pio Borri e la Scuola dell’Infanzia ... lanazione.it Il Calcit lancia i progetti. L’impegno di Sassoli: Siamo al fianco della Asl per la nuova senologiaLa fine del 2025 è il momento dei bilanci per il Calcit, pronto ad iniziare un nuovo anno all’insegna del sostegno alla sanità pubblica a cui dona ogni anno circa un milione di euro. Un terzo ... lanazione.it