George Clooney, noto attore di Hollywood, ha ampliato il suo patrimonio imprenditoriale passando dalla produzione di tequila a quella di birra analcolica, con il lancio di Crazy Mountain. Condivide l’iniziativa con i soci di lunga data di Casamigos, puntando su un segmento di mercato orientato a prodotti salutistici. La nuova attività si inserisce nel suo percorso di investimenti nel settore beverage.

L’attore di Hollywood trasforma il rito dell’aperitivo in un business salutista insieme ai soci storici di Casamigos Il fascino intramontabile. Il fascino intramontabile di George Clooney torna a scuotere il mercato del beverage. Dopo aver segnato la storia dell’industria con la vendita miliardaria della tequila Casamigos, l’attore premio Oscar ha deciso di puntare tutto su una nuova frontiera. Si chiama Crazy Mountain ed è la lager analcolica che promette di rivoluzionare il nostro modo di intendere la socialità senza rinunciare al gusto. Questa nuova avventura imprenditoriale si poggia su basi solide e collaborazioni collaudate nel tempo. Clooney ha infatti riunito la squadra vincente composta da Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, e dal geniale Mike Meldman per colmare un vuoto nel mercato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Il business di George Clooney, dalla tequila alla birra analcolica: arriva Crazy Mountain

