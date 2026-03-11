Il Brasile incontra il Pigneto a FanfullArt

Al Pigneto, FanfullArt ha trasformato una guest house in una galleria d’arte per un giorno, situata in via Falfulla da Lodi, 60. L’evento vede la partecipazione di artisti e visitatori che si sono riuniti per condividere esposizioni e creatività in uno spazio temporaneo dedicato all’arte. La manifestazione si svolge in un contesto urbano noto per la sua vivacità culturale.