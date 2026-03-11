Il Brasile incontra il Pigneto a FanfullArt
Al Pigneto, FanfullArt ha trasformato una guest house in una galleria d’arte per un giorno, situata in via Falfulla da Lodi, 60. L’evento vede la partecipazione di artisti e visitatori che si sono riuniti per condividere esposizioni e creatività in uno spazio temporaneo dedicato all’arte. La manifestazione si svolge in un contesto urbano noto per la sua vivacità culturale.
Una guest house al Pigneto per un giorno diventa galleria d'arte. Succede da FanfullArt, in via Falfulla da Lodi, 60.Le stanze si svuotano, le porte si aprono, le opere entrano per un giorno.Domenica 15 marzo, dalle 16 alle 21, gli spazi di FanfullArt ospitano l'inaugurazione di Art Room 2026, a.
