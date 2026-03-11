Un romanzo di Colleen Hoover, noto per le sue storie sul perdono e le seconde possibilità, diventa ora un film nelle sale. Il titolo è

I romanzi di Colleen Hoover, l’autrice che ha ridefinito il concetto di bestseller nell’era dei social – più di 35 milioni di copie vendute nel mondo, legioni di lettrici che si ritrovano sotto l’hashtag #BookTok – sembrano trovare sempre la strada giusta verso il cinema. Dopo It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, ora tocca a Reminders of Him – La parte migliore di te. Pubblicato nel 2022 (in Italia due anni dopo per Sperling & Kupfer) e tradotto in 45 lingue, arriva al cinema il 12 marzo con Universal Pictures. Il film, di cui vi proponiamo in anteprima esclusiva una clip, è diretto da Vanessa Caswill e prodotto dalla stessa Hoover. Che ha anche co-firmato la sceneggiatura con Lauren Levine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il bestseller di Colleen Hoover su perdono e seconde possibilità, diventa un film al cinema: Reminders of him - La parte migliore di te

