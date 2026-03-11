Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria schiacciante di 6-1 contro l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League a Bergamo, mettendo un’ipoteca importante sulla qualificazione. La partita ha visto una strategia adottata da Palladino, che molti hanno giudicato rischiosa e troppo presuntuosa. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia poche speranze per la squadra italiana.

Ni Napoli 22112025 - campionato di calcio Serie A Napoli-Atalanta foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Raffaele Palladino Il Bayern Monaco ha vinto 6-1 contro l’Atalanta a Bergamo negli ottavi di finale d’andata di Champions, ipotecando (a meno di un clamoroso miracolo in Germania) il passaggio del turno. Da leggere il sempre ottimo Alessandro Bocci sul Corriere della Sera. Il suo commento è a pie’ di pagina per fare spazio alla visione calcistica di Cassano (sigh). Chi capisce di calcio, va in fondo alla pagina. Chi pontifica secondo i dettami della moda, risalta. “La festa è finita prima di cominciare. Palladino ha rischiato e ha perso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bayern è fortissimo ma Palladino ha utilizzato una tattica suicida, è stato presuntuoso (Corsera)

Articoli correlati

Leggi anche: Palladino: "Atalanta, sarà una notte magica. Bayern favorito, ma tutto è possibile"

Leggi anche: Conte e il futuro: “Ho un altro anno di contratto”. La tattica resta comunque il suo forte (Corsera)

Approfondimenti e contenuti su Il Bayern è fortissimo ma Palladino ha...

Temi più discussi: De Roon: 'Giornata storta, ma il nostro pubblico è stato incredibile'. VIDEO; Perché l'Atalata può sognare l'impresa con il Bayern: i tre aspetti che può sfruttare Palladino, alla faccia degli algoritmi; Atalanta, Pasalic: Bayern fortissimo, ma anche loro hanno punti deboli: proveremo a sfruttarli; La vigilia col Bayern: Godiamocela, nel calcio tutto è possibile. Anche coi più forti.

Atalanta, Palladino: Il Bayern è fortissimo, ma abbiamo delle chancesRaffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a SkySport prima dell’inizio del match contro il Bayern Monaco ... gianlucadimarzio.com

Atalanta, Palladino: Bayern a tratti ingiocabile. La rigiocherei così, è la nostra mentalitàIl mister dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il duro ko per 1-6 nel match contro il Bayern Monaco valido per. tuttomercatoweb.com

Champions League, Atalanta-Bayern 0-3 dopo 45’: goleada di Stanisic, Olise e Gnabry Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern- - facebook.com facebook

“Era rigore” “Non era rigore” Un danno alla Roma Milan-Inter giusto così Troppo Bayern per la Dea La prima pagina di mercoledì 11 marzo #CorrieredelloSport x.com