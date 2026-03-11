Il Barocco come rivoluzione culturale | parte il ciclo dell’associazione San Mercuriale

L'associazione culturale San Mercuriale ha avviato il ciclo intitolato “Il Barocco: la rivoluzione del Sapere e della Bellezza”, legato alla mostra “Barocco”. L'iniziativa mira a esplorare le caratteristiche di questo movimento artistico e culturale, coinvolgendo diverse attività e incontri. Il progetto si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato a uno dei periodi più significativi della storia dell'arte e della cultura europea.

"Il Barocco: la rivoluzione del Sapere e della Bellezza" è il progetto che l'associazione culturale San Mercuriale propone in relazione alla Mostra "Barocco. Il Gran Teatro delle idee". Il ciclo, patrocinato dalla Diocesi e dal Comune di Forlì, si compone di sei incontri che creano un percorso.