Giannotti tira la miccia, Ghinelli risponde per le rime. E sui social parte la sagra dei commenti Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il bacio

Articoli correlati

Leggi anche: Sanremo 2026, Levante: “Il bacio con Gaia? La regia non la sapeva, non l’avevo fatta in prova e nessuno sapeva niente. Strano però che un bacio crei ancora polemiche”

Leggi anche: E racconta il loro primo bacio

IL BACIO dei BENOPHIE

Tutto quello che riguarda Il bacio

Temi più discussi: Parigi, il bacio e piccoli momenti di felicità: il mondo di Doisneau; Elodie, il video del bacio con la ballerina Franceska Nuredini; Chiara Ferragni e José Hernandez, il bacio conferma il nuovo amore: chi è il manager colombiano; Il bacio tra Gaia e Levante.

Il bacio | perché fa beneNon è solo un gesto romantico: il bacio attiva una serie di reazioni chimiche e psicologiche che possono avere effetti positivi su corpo e mente. Un gesto semplice, spesso spontaneo, che però racchiud ... pourfemme.it

Elodie e Franceska Nuredini, il bacio in discoteca è virale: è nato un amore?Dopo gli avvistamenti in vacanza, ora un video mostra un bacio tra la cantante e la ballerina. La storia con Iannone è finita? ilfattoquotidiano.it

Chiara #Ferragni avrebbe un nuovo flirt con un imprenditore sudamericano che si chiama Jose Hernandez: domani sul settimanale #Chi le foto del bacio immortalato a #Milano. x.com

Chiara Ferragni e José Hernandez, il bacio conferma il nuovo amore: chi è ​il manager colombiano - facebook.com facebook