Il 24 e 25 maggio le elezioni nei comuni e nelle municipalità | ecco quando si vota

Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni nei comuni e nelle municipalità. Il Prefetto di Venezia ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, stabilendo le date ufficiali per il voto. Durante questi giorni, i cittadini saranno chiamati a eleggere i loro sindaci e a rinnovare i consigli comunali. La consultazione si svolgerà in due giornate consecutive.

Il Prefetto di Venezia Darco Pellos ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali per domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026. Sono tre i comuni chiamati al voto nel territorio metropolitano di Venezia: Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

