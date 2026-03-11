Il 13 marzo al Palazzo della Regione il convegno sul riutilizzo sostenibile delle ceneri dell' Etna

Il 13 marzo al Palazzo della Regione si svolge un convegno dedicato al riutilizzo sostenibile delle ceneri dell’Etna. L’evento affronta il passaggio dall’uso come rifiuto speciale a risorsa e materia prima, con un decreto regionale che stabilisce nuove modalità di impiego. Durante l’iniziativa, esperti e ricercatori discuteranno delle potenzialità di questo materiale naturale, evidenziando le opportunità di un approccio più sostenibile.

La cenere vulcanica come risorsa e materia prima e non più come rifiuto speciale. L’opportunità di un cambio di prospettiva nell’uso di questo materiale naturale, offerta da un decreto attuativo della Regione, sarà al centro del convegno tecnico-scientifico “Riutilizzo sostenibile delle ceneri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

