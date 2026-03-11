Igiene e sicurezza degli alimenti in provincia 24 attività sospese in un anno | dieci dopo una segnalazione

Nell'ultimo anno, in provincia, sono state sospese 24 attività legate all’igiene e sicurezza degli alimenti, di cui dieci in seguito a segnalazioni. I controlli coinvolgono bar, ristoranti, mense e negozi, coprendo tutta la filiera di produzione e vendita all’ingrosso. Le autorità sanitarie monitorano costantemente il rispetto delle norme per garantire la sicurezza dei consumatori.

C'è tutto un sistema di controlli dietro gli alimenti, sia che vengano somministrati in bar, ristoranti e mense, sia che vengano venduti nei negozi e in tutta la filiera di produzione e vendita all'ingrosso. A occuparsi di questo tema cruciale, sempre molto sentito dalla popolazione, è l'unità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Stretta dopo Crans Montana. Sicurezza, chiuso il Finis Africae: "Sospese le attività di spettacolo"Dopo Crans Montana il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante la settimana scorsa aveva convocato i sindaci e rappresentati delle associazioni per...

Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euroControlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg sequestrati, multe per circa 11mila euro e una denuncia per frode.

Una raccolta di contenuti su Igiene e sicurezza degli alimenti in...

Temi più discussi: Igiene e sicurezza degli alimenti; Gavardo, niente igiene e sicurezza: l’Ats chiude un negozio; Riunione in Direzione regionale con i comandanti dei Vigili del Fuoco del Piemonte sulla sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro; Il bilancio 2025 dell'Unita' Operativa Igiene degli alimenti e Nutrizione di Forlì e Cesena: quasi mille certificati export, 24 attività sospese e 2200 operatori formati.

Trasformazione degli alimenti: processi e sicurezzaTrasformazione degli alimenti: processi tecnologici, rischi microbiologici e normativa europea per garantire sicurezza e qualità. microbiologiaitalia.it

Orecchiette, le pastaie di Bari vecchia a scuola di igiene e sicurezza: Ora regole sulla venditaDopo le proteste, uno sciopero e il clamore mediatico delle scorse settimane su quella che è stata ribattezzata la guerra delle orecchiette, domani si svolgerà il corso gratuito per la sicurezza ... bari.repubblica.it

In #Libano i team di COOPI hanno distribuito kit per l’igiene personale in 16 rifugi nel Nord e ad Akkar, a sostegno delle famiglie sfollate. La crisi umanitaria si aggrava e i bisogni crescono. Dona ora: dona.coopi.org/emergenza-liba… x.com

Uno studio pubblicato su JAMA Oncology mostra che chi trascura l’igiene orale ha un rischio triplo di sviluppare tumore al pancreas, uno dei più aggressivi. Cosa dicono i ricercatori e quali batteri sono coinvolti - facebook.com facebook