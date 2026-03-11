Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di sanzionare l’Igea Virtus con una penalizzazione di cinque punti in classifica. Il provvedimento include anche l’inibizione e una multa per il portiere della squadra. La decisione riguarda le recenti vicende legate alla società e ai suoi tesserati. La sentenza è stata comunicata ufficialmente in data odierna.

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso un verdetto severo contro l’Igea Virtus, penalizzando la squadra di 5 punti nella Serie D. La decisione scaturisce dall’impiego irregolare del portiere Christian De Falco, che era già squalificato dalla stagione precedente. Oltre alla decurtazione del punteggio, il club deve pagare un’ammenda di 500 euro e i dirigenti Massimo Carmelo Italiano e Rosario Sorrenti ricevono un’inibizione di 5 mesi ciascuno. La sanzione modifica drasticamente la posizione della formazione siciliana nel girone I, facendo scivolare l’Igea Virtus al quarto posto con 45 punti netti dopo la sottrazione dei 5 punti. Questo evento non è isolato ma si inserisce in una serie di provvedimenti disciplinari che hanno colpito anche altre squadre come l’ACR Messina, penalizzata di ben 14 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Igea Virtus: -5 punti, inibizione e multa per il portiere

