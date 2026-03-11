IA per porte | simula il colore prima di verniciare
Mercoledì 11 marzo 2026, alle 15:45, nel settore del fai-da-te domestico si registra un nuovo sviluppo con l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale che simula il colore delle porte prima di verniciare. Questa tecnologia permette di prevedere l’effetto finale del colore scelto, facilitando le decisioni degli utenti durante le operazioni di ristrutturazione.
Mercoledì 11 marzo 2026, alle 15:45, il settore del fai-da-te domestico si sta evolvendo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di ristrutturazione. Prima di applicare la vernice sulle porte interne, i bricolatori possono ora testare visivamente l’esito finale utilizzando generatori di immagini basati sull’IA. Questa innovazione permette di visualizzare diversi schemi cromatici senza rischiare errori costosi o sprechi di materiale. La pratica tradizionale di scegliere un colore a caso viene sostituita da una simulazione digitale precisa. Gli utenti caricano una fotografia della propria porta e ricevono in tempo reale diverse proposte di tinteggiatura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
