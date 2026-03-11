I vuoti cosmici che governano l’espansione dell’universo

I vuoti cosmici sono vaste aree dell’universo prive di galassie e stelle, caratterizzate da una densità di materia molto bassa. Questi spazi si estendono tra le strutture più grandi dell’universo e influenzano il modo in cui l’universo si espande nel tempo. Gli scienziati studiano questi vuoti per comprendere meglio la distribuzione della materia e le forze che regolano l’espansione cosmica.

Immaginate di trovarvi nel punto più isolato dell'universo. Nessuna galassia, nessuna stella, nessuna particella. Togliete materia ordinaria, neutrini, materia oscura, radiazioni e perfino i raggi cosmici. Rimane soltanto spazio vuoto. Eppure, secondo la fisica moderna, quel vuoto non è davvero vuoto. Gli astronomi chiamano queste regioni gigantesche vuoti cosmici. Si tratta di enormi aree dell'universo dove la materia è quasi del tutto assente. Ma anche lì lo spazio continua a essere attraversato da qualcosa di fondamentale: i Campi quantistici, strutture invisibili che riempiono l'intero spazio-tempo. Nella moderna fisica delle particelle, descritta dalla Teoria dei campi quantistici, le particelle non sono oggetti isolati come si potrebbe pensare.