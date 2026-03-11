I quartieri più a rischio di Frosinone | le zone dove si registrano più segnalazioni di microcriminalità

A Frosinone, alcune zone segnalano un numero maggiore di episodi di microcriminalità rispetto ad altre. Le segnalazioni riguardano furti, atti vandalici e comportamenti sospetti, e provengono da residenti e commercianti presenti in diverse aree della città. Queste zone sono state identificate in base alle denunce ricevute negli ultimi mesi. La situazione viene monitorata dalle autorità locali.

Quando si parla di sicurezza urbana, anche una città relativamente tranquilla come Frosinone presenta aree dove le segnalazioni di microcriminalità risultano più frequenti. Furti, spaccio di droga, vandalismi e problemi legati alla movida sono i reati più ricorrenti.Va però chiarito subito un. Quali sono i quartieri più disagiati nelle grandi cittàL'Istituto nazionale di statistica (Istat) ha pubblicato per la prima volta dati molto dettagliati che mostrano quali sono le aree delle grandi città italiane con un elevato disagio economico e ...