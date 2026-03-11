I petes-OH-keh-ree conquistano gli Usa con il New York Times | oltre 100 milioni di lettori

I “petes-OH-keh-ree” sono stati presentati dal New York Times come uno dei piatti più popolari negli Stati Uniti, raggiungendo oltre 100 milioni di lettori. Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, anche la cucina valtellinese ha attirato l’attenzione internazionale, con vari servizi e reportage dedicati alle specialità locali. La copertura mediatica ha contribuito a portare alla ribalta queste tradizioni gastronomiche.

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 anche la cucina valtellinese è finita sotto i riflettori internazionali. Un articolo del New York Times dedicato ai pizzoccheri, il piatto simbolo della Valtellina, ha infatti raggiunto oltre 100 milioni di lettori in tutto il mondo. A. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Le Penne Nere conquistano il New York Times: gli alpini protagonisti silenziosi dei Giochi 2026Il grande quotidiano americano racconta il volto operativo e umano degli alpini impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: una storia di... I pizzoccheri valtellinesi di Chef Alessandro Negrini conquistano il New York TimesPerché tutti parlano dei pizzoccheri? Il piatto tradizionale valtellinese è stato scoperto dagli atleti internazionali alle Olimpiadi di... Tutto quello che riguarda New York Times Discussioni sull' argomento La truffa della giovane ballerina su WhatsApp che circola in Valtellina e Valchiavenna; Sondrio, attimi di concitazione all’ufficio tecnico comunale: interviene la polizia locale; Pugni, calci e coltellate a un 20enne di Chiavenna: arrestati quattro minorenni. Tutti pazzi per i «petes-OH-keh-ree»: il New York Times «scopre» la Valtellina grazie allo chef Alessandro Negrini«I pizzoccheri sono la storia di questa valle». Riassume così lo chef Alessandro Negrini, valtellinese di origine e a capo della brigata di «Il luogo di Aimo e Nadia» insieme a Fabio Pisani, ... corriere.it Secondo fonti citate dal New York Times, sarebbe stato ferito il 28 febbraio, primo giorno della guerra, e sarebbe nascosto in un luogo sicuro con comunicazioni limitate. Teheran afferma che il leader è “sano e salvo” https://shorturl.at/y1DyK - facebook.com facebook L’editore del New York Times incoraggia il pubblico ad abbonarsi anche ad altri media x.com