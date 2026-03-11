i nu genea annunciano il nuovo album people of the moon

I Nu Genea hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album intitolato People of the Moon, che sarà disponibile prossimamente. La band presenterà i brani del disco durante un tour europeo programmato per l’estate, con date confermate in diverse città del continente. La pubblicazione dell’album e le date del tour sono state comunicate attraverso i canali ufficiali della band.

che porteranno dal vivo nel tour europeo estivo. Dopo l’atteso ritorno dello scorso giugno con il brano Sciallà, i Nu Genea tornano ad accendere i dancefloor internazionali con un nuovo capitolo della loro storia musicale. Il duo partenopeo ha svelato, infatti, il titolo del nuovo album People of the Moon, in uscita prossimamente per NG Records, e un attesissimo tour europeo che li porterà da maggio sui palchi di alcuni dei festival e delle arene outdoor più prestigiose del continente. Un ritorno che arriva dopo anni in cui i Nu Genea hanno consolidato la loro reputazione come una delle realtà italiane più amate e rispettate all’estero, grazie a un sound inconfondibile capace di attraversare confini geografici e culturali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

