Un meme pubblicato da Socialisti gaudenti sui social ha scatenato accuse di fake news da parte del Comitato del Sì. La discussione si concentra sulla natura del meme, considerato come un modo di comunicare piuttosto che un'informazione da verificare. La questione riguarda quindi l'uso dei meme nel discorso pubblico e le differenze tra satira e notizie false.

Social e realtà Sul caso del meme pubblicato da Socialisti Gaudenti e delle accuse di «fake news» lanciate dal Comitato del Sì Social e realtà Sul caso del meme pubblicato da Socialisti Gaudenti e delle accuse di «fake news» lanciate dal Comitato del Sì Un meme non è un lancio d’agenzia. Non è un comunicato stampa. Non è una dichiarazione ufficiale. Non è un articolo di giornale. Un meme è satira, deformazione, ironia, gioco, provocazione. È un linguaggio che vive di paradosso e che chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’internet riconosce immediatamente per quello che è. Scambiarlo per una fake news non è serietà: è analfabetismo digitale, oppure malafede. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

I meme sono un linguaggio, non fake news

