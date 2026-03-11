I medici in ospedale le danno gli antibiotici sbagliati e muore a 33 anni | È stata negligenza
Una donna di 33 anni, britannica, è deceduta a causa di una sepsi dopo un intervento per un ascesso. I medici in ospedale le hanno somministrato antibiotici in modo errato, e il medico legale ha accertato che si è trattato di negligenza da parte del personale sanitario. La morte è avvenuta pochi giorni dopo il trattamento. Le indagini sono durate diversi anni.
La 33enne inglese Aleisha Rochester è morta per sepsi dopo un banale intervento per un ascesso. Il referto del medico legale, dopo anni di indagini, conferma la negligenza dei medici del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Donna di 33 anni muore in ospedale, era stata colpita alla testa con una scopa dall'ex compagnoL'ha colpita più volte con una mazza da scopa, con una violenza cieca e ripetuta, come se davanti a sé avesse un fantoccio su cui scaricare rabbia,...
Muore bimbo di 11 anni, donati cornee e fegato: “Darà ad altri la ‘magia’ della vita che gli è stata negata”All’ospedale Giovanni XXIII di Bari è morto un bimbo di 11 anni, affetto dalla nascita da una grave patologia.
Aggiornamenti e notizie su I medici in ospedale le danno gli...
Temi più discussi: Grosso guaio all'ospedale di Merate, sospeso un altro medico gettonista: è la coordinatrice della coop; OSPEDALE DI PADOVA: LA SFIDA È TENERSI I MEDICI; Medici indagati, le parole di un collega: Clima d'odio. Se passa la sospensione si mette in ginocchio l'ospedale; La ricetta dematerializzata Istruzioni operative per i medici ospedalieri e del territorio.
Cairo, ecco la Casa della comunità. Medici di famiglia in ospedaleCairo – Da lunedì gli abitanti della Valbormida potranno trovare due medici di famiglia presenti h24 all’ospedale di Cairo per far fronte a piccoli bisogni di salute. ilsecoloxix.it
Corsi di mindfulness per i medici in ospedale: così a Foggia contrastiamo stress e burnoutL’iniziativa al Policlinico per 12 settimane in via sperimentale è curata dal professor Gaetano Serviddio, direttore del dipartimento di Scienze mediche e ... bari.repubblica.it
3 posti di dirigenti medici presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco - facebook.com facebook
Farwest, falsi certificati per impedire il trasferimento dei migranti: medici indagati a Ravenna x.com