I medici in ospedale le danno gli antibiotici sbagliati e muore a 33 anni | È stata negligenza

Una donna di 33 anni, britannica, è deceduta a causa di una sepsi dopo un intervento per un ascesso. I medici in ospedale le hanno somministrato antibiotici in modo errato, e il medico legale ha accertato che si è trattato di negligenza da parte del personale sanitario. La morte è avvenuta pochi giorni dopo il trattamento. Le indagini sono durate diversi anni.