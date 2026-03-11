A Messina un uomo di 67 anni, dopo essere stato rimosso dal braccialetto elettronico, si è recato a casa dell’ex compagna e l’ha accoltellata. La donna è deceduta a causa delle ferite riportate. Fino a circa un mese prima, l’uomo era agli arresti domiciliari con il dispositivo di sorveglianza elettronica per reati contro la persona.

Ennesimo barbaro femminicidio a Messina, dove ieri un uomo di 67 anni, Satino Bonfiglio, ha confessato di avere ucciso a coltellate la sua ex compagna: fino a un mese fa era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona. L’ex compagno della donna ha confessato l’omicidio. Sembra che l’uomo sia andato ieri sera a trovare la ex per parlare, quando l’ha accoltellata a morte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che non aveva notizie della madre. Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo. L’uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda dagli investigatori della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I giudici lo “liberano” dal braccialetto elettronico, lui va a casa dell’ex e l’accoltella. Femminicidio a Messina

Articoli correlati

Va a casa dell’ex moglie e la picchia: aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoQuesta notte, a Macerata Campania, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni.

Rompe il braccialetto elettronico nel nord Italia e va in Sicilia a casa dell'ex compagna: 40enne nei guaiÈ stato arrestato a Gela un quarantenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi...

Contenuti e approfondimenti su I giudici lo liberano dal braccialetto...

Argomenti discussi: Immigrazione. Campione (FdI): Giudici della Corte d’appello di Firenze liberano immigrato pluri imputato?; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: IMMIGRAZIONE. CAMPIONE (FDI): GIUDICI DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE LIBERANO IMMIGRATO PLURI IMPUTATO.

Hannoun resta in carcere, i giudici liberano tre attivisti palestinesiResta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese arrestato insieme ad altre sei persone perché accusato di essere vertice della cellula italiana di Hamas, che avrebbe finanziato ... avvenire.it