I giovanissimi del CS Village protagonisti in Piemonte e in Toscana

I giovani del CS Village hanno partecipato a due eventi sportivi tenutisi in Piemonte e in Toscana. Le gare hanno visto coinvolti atleti di diverse fasce d'età, con i partecipanti che si sono misurati in discipline varie. Le manifestazioni sono state occasione di confronto e crescita per i ragazzi, che hanno affrontato le competizioni con impegno e determinazione.

Il Centro Sportivo Village si è fatto valere in due manifestazioni disputate in Piemonte e in Toscana. Il team ravennate ha gareggiato a Leini nel Trofeo Italia, riservato alla categoria Esordienti B, una competizione che ha visto la partecipazione dei migliori atleti italiani under 15. Accompagnati dal tecnico Matteo Tufariello, gli atleti del Centro Sportivo Village hanno ottenuto buoni risultati, a conferma della crescita costante che sta avendo il gruppo, riuscendo sempre a tenere testa agli avversari anche nei tornei più importanti a livello italiano. Tra i tanti buoni risultati spicca il magnifico podio conquistato da David Danalachi, terzo classificato nella categoria fino a 38 kg. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovanissimi del CS Village protagonisti in Piemonte e in Toscana Articoli correlati Calcio, lunedì la rappresentativa provinciale svolgerà un allenamento in vista del “trofeo toscana-memorial orlandi“. I Giovanissimi B del selezionatore Luigi Bertolini si radunano al “Duilio Boni“La selezione provinciale Giovanissimi B di Massa Carrara, guidata dal selezionatore Luigi Bertolini, ha diramato la lista dei calciatori convocati... (CS ARPAC) Incendio teatro Sannazaro, primi risultati del monitoraggio diossine Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.