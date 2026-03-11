I fratelli Parisi in tour | live e DJ a Milano e Napoli

I fratelli Parisi presentano il loro show Casa Parisi con due concerti in Italia, uno a Milano e uno a Napoli. Durante gli eventi, si alternano tra performance dal vivo e DJ set, offrendo un’esperienza musicale completa. Le date sono le prime del loro tour nel paese e coinvolgono il pubblico in due città italiane.

I fratelli Parisi portano per la prima volta il loro concept show Casa Parisi in Italia con due date previste a Milano e Napoli. I biglietti per le tappe di maggio saranno disponibili dal 13 marzo attraverso la piattaforma Ticketone. L'evento unisce un concerto live ad una sessione DJ, creando un'esperienza immersiva che parte dalla musica dal vivo per evolversi in un contesto da clubbing. La decisione di portare questo formato nel Paese d'origine segna un ritorno alle radici dopo anni di successo internazionale. La struttura ibrida dello spettacolo. Il cuore del progetto risiede nella fusione tra performance musicale tradizionale e dinamica da discoteca.