I droni disegnano con la luce nel cielo della Valle | la tecnologia diventa messaggio di pace

Nel cielo della Valle, migliaia di persone hanno osservato per circa venti minuti uno spettacolo di luci creato da droni. Questi dispositivi hanno disegnato figure luminose sopra il tempio della Concordia, trasformando la tecnologia in un messaggio visivo. L’evento ha richiamato l’attenzione di chi si trovava a terra, che ha potuto seguire le proiezioni nel cielo.