I droni disegnano con la luce nel cielo della Valle | la tecnologia diventa messaggio di pace
Nel cielo della Valle, migliaia di persone hanno osservato per circa venti minuti uno spettacolo di luci creato da droni. Questi dispositivi hanno disegnato figure luminose sopra il tempio della Concordia, trasformando la tecnologia in un messaggio visivo. L’evento ha richiamato l’attenzione di chi si trovava a terra, che ha potuto seguire le proiezioni nel cielo.
Per quasi venti minuti migliaia di persone hanno tenuto gli occhi rivolti al cielo sopra il tempio della Concordia. È stato qualcosa di inusuale, di mai visto, che ha reso l'appuntamento dell'accensione del Tripode dell'amicizia diverso e distintivo rispetto agli anni precedenti. Non era uno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
