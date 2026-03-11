AGI - Il 24% dei ragazzi italiani risultano " sfiduciati sotto pressione ", ovvero giovani che vivono il mondo come spaventoso, si sentono sopraffatti e poco capaci di agire, faticano nelle relazioni, interiorizzano il disagio senza chiedere aiuto e provano forte stanchezza e inadeguatezza, pur riconoscendo il valore del supporto psicologico. Al contempo solo il 17% dei giovani nel nostro Paese risultano essere " fiduciosi propositivi " cioè aperti e attivi, con un buon equilibrio emotivo e relazionale, poca ansia e nessun senso di inadeguatezza, vedono il mondo come pieno di opportunità e affrontano la complessità senza timori. Sono questi... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I "dolori" del giovane italiano. Il 24% si ritiene "Sfiduciato sotto pressione", solo il 1...

Articoli correlati

Lhh: 90% manager si ritiene motivante, ma solo il 16% dei lavoratori è d’accordo(Adnkronos) – Il 90% dei manager si ritiene motivante, ma solo il 16% dei lavoratori è d’accordo: questo scollamento influisce sul coinvolgimento e...

I dolori del giovane FonsecaNell’ultima puntata del podcast “The Changeover” l’appena ritirato Milos Raonic, ex numero 3 del mondo, ha dato un'opinione interessante sul duopolio...

Una raccolta di contenuti su I dolori del giovane italiano Il 24 si...

Argomenti discussi: I giovani italiani? Il 24% è 'Sotto pressione', solo il 17% 'Fiducioso'.

I dolori del giovane italiano. Il 24% si ritiene Sfiduciato sotto pressione, solo il 1...AGI - Il 24% dei ragazzi italiani risultano sfiduciati sotto pressione, ovvero giovani che vivono il mondo come spaventoso, si sentono sopraffatti e poco capaci di agire, faticano nelle relazioni, i ... msn.com

I dolori del giovane medico. Il 28 ottobre convegno dell’Omceo TorinoSarà lasciata la parola dei giovani professionisti. Dopo la Laurea e l’abilitazione si apre, infatti, per il giovane medico un futuro incerto sia per l’esiguo numero di posti nelle scuole di ... quotidianosanita.it