I consigli non richiesti di Boy George a Chappell Roan fanno infuriare il web

Boy George ha recentemente rivolto dei consigli non richiesti a Chappell Roan, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Mentre molte celebrità elogiano la sua capacità di gestire l’invadenza di fan e paparazzi, l’intervento di Boy George ha suscitato reazioni contrastanti online. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, dove utenti e influencer hanno commentato la vicenda.

Il web e le celebrità sono piuttosto compatti nell'elogiare Chappell Roan e la sua capacità di tenere a bada l'invadenza di alcuni fan e dei paparazzi, ma Boy George sembra pensarla diversamente. Ieri, l'ex cantante dei Culture Club si è rivolto a X per condividere i suoi pensieri riguardo al recente video, diventato virale, che mostrava la cantautrice statunitense affrontare la folla di fotografi e curiosi che la stava accerchiando a Parigi. Nel suo post, George afferma di essere famoso da molto tempo e di aver imparato che le celebrità "non hanno via libera, una volta che si trasformano in un uccello del paradiso". Subito dopo, la popstar attacca direttamente Roan, consigliandole di "prendersi la responsabilità della propria fama" e di "tirarsi su", scrivendo: "Il mondo è ai tuoi piedi, smettila di prenderlo a calci!".