I benefici dei semi di chia il superfood già noto agli aztechi ti creeranno dipendenza

I semi di chia, noti fin dall’epoca degli aztechi per le loro proprietà, sono diventati negli ultimi anni un superfood molto diffuso. La Salvia hispanica viene apprezzata per i presunti benefici sulla salute e viene spesso inserita nelle diete quotidiane. La ricerca scientifica continua ad analizzare i possibili effetti di questi semi, che hanno riscosso grande interesse tra consumatori e nutrizionisti.

I benefici dei semi di chia sono noti fin dal tempo degli aztechi, che li associavano alla forza, ma negli ultimi anni la Salvia hispanica ha conquistato il titolo di superfood, mentre la scienza continua a indagarne i reali benefici. Una recente revisione, che ha passato al setaccio oltre 2.500 partecipanti attraverso otto meta?analisi, ha aggiunto un po' chiarezza: i semi di chia sembrano avere un effetto concreto sulla pressione sanguigna; il colesterolo totale, l’LDL e i trigliceridi mostrano lievi diminuzioni; la proteina C-reattiva, il marcatore dell’infiammazione, si abbassa. E perfino la circonferenza vita mostra segni di miglioramento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

