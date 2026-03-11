Howe continua a credere nella sfida del Camp Nou

L’allenatore del Newcastle United, Eddie Howe, ha espresso fiducia nella sfida del Camp Nou. In una dichiarazione recente, Howe ha commentato le possibilità della sua squadra di affrontare il Barcellona in una partita ufficiale. La sua attenzione si è concentrata sulla preparazione e le strategie da adottare per affrontare l’avversario. La sfida tra le due squadre è programmata per la prossima competizione europea.

2026-03-11 01:07:00 Breaking news: L'allenatore del Newcastle United Eddie Howe ha elogiato una delle migliori prestazioni della sua squadra della stagione contro il Barcellona,??nonostante il rigore in extremis di Lamine Yamal abbia negato ai Magpies una famosa vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I Magpies hanno dominato per gran parte della partita nel chiassoso St James' Park, con Yamal in gran parte una figura periferica, ma gli uomini di Howe non sono riusciti costantemente a cogliere le loro occasioni. Eppure sembrava che il Newcastle avrebbe prevalso quando Harvey Barnes ha dato loro un meritato vantaggio...