Hormuz | UK spinge Italia teme bersagli La crisi in gioco

Ieri sera, Keir Starmer, Giorgia Meloni e Friedrich Merz si sono confrontati in una telefonata urgente per discutere della minaccia iraniana alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. L'incontro si è svolto in un momento di crescente tensione nella regione, con il Regno Unito che spinge per un'azione congiunta mentre l’Italia manifesta preoccupazioni riguardo ai possibili rischi.

Una telefonata urgente ha riunito ieri sera Keir Starmer, Giorgia Meloni e Friedrich Merz per affrontare la minaccia iraniana alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il Regno Unito spinge per una protezione attiva delle navi commerciali, mentre Roma avverte sui rischi di trasformare le flotte in bersagli. Il colloquio si è svolto nel quadro di un’escalation delle tensioni nella regione, con Londra che propone misure difensive concrete a sostegno dei partner del Golfo. Tuttavia, il governo italiano mantiene una posizione di cautela, sottolineando come l’invio di scorte navali possa innescare dinamiche pericolose, attirando gli attacchi invece di prevenirli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

