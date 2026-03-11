Hormuz nave cargo colpita da un proiettile | incendio a bordo ed equipaggio evacuato Altre due imbarcazioni attaccate

Una nave cargo nello Stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile sconosciuto, causando un incendio a bordo. L’equipaggio ha evacuato la nave, mentre altre due imbarcazioni sono state attaccate nello stesso tratto di mare. L’incidente si è verificato in una zona di grande importanza strategica, senza che siano stati segnalati danni o vittime immediatamente.

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica. "È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations. L'altro attacco In precedenza anche un'altra nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz era stata colpita da un proiettile sconosciuto a 46 km (25 miglia nautiche) dalla costa degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato dal monitoraggio marittimo del Regno Unito, citato dalla Bbc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche: Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta

