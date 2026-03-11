Hormuz marina Usa | Respinte richieste di scortare navi

La Marina americana ha rifiutato diverse richieste di scorta da parte di compagnie di navigazione che operano nello Stretto di Hormuz. Le richieste erano frequenti e quotidiane, ma sono state tutte respinte a causa del rischio considerato troppo elevato di raid iraniani. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

La Marina americana ha respinto diverse domande, descritte come "quotidiane", da parte di compagnie di navigazione che chiedevano di essere scortate lungo lo Stretto di Hormuz. A riferirlo Reuters. Per la Us Navy, infatti, "la minaccia di attacchi iraniani è ancora troppo alta". Tuttora, secondo i funzionari militari statunitensi, l'opzione di accompagnare imbarcazioni commerciali attraverso il collo di bottiglia mediorientale è "in fase di valutazione".

