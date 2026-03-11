Hormuz | 16 navi iraniane distrutte raid notturni in Israele

Il 10 marzo 2026, nello Stretto di Hormuz, un intervento militare americano ha portato alla distruzione di 16 navi iraniane. Nella stessa giornata, si sono verificati raid notturni in Israele. Questi eventi hanno avuto luogo in un contesto di tensioni crescenti nella regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali delle forze statunitensi e israeliane.

Il 10 marzo 2026 si è registrato un intervento militare americano nello Stretto di Hormuz, dove sono state neutralizzate 16 navi posamine iraniane. Il presidente Donald Trump ha emesso un avvertimento immediato riguardo alla rimozione delle mine, mentre l’attenzione globale si sposta sugli attacchi notturni in Israele e nella Cisgiordania. L’escalation non riguarda solo il fronte marittimo, ma tocca direttamente la stabilità regionale con raid aerei che colpiscono Beirut e altre zone limitrofe. La tensione internazionale è palpabile, con dichiarazioni del pontefice Leone XIV che evidenziano la sofferenza dei civili, in particolare dei bambini innocenti colpiti dai conflitti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

