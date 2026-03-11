Il mercato Horeca nel 2025 ha registrato un aumento dello 0,66% a valore, mentre i volumi sono diminuiti dello 0,92%. La variazione riflette una trasformazione strutturale del settore, influenzata dalla crescita della gamma premium e dall’introduzione di nuovi mix di prodotto. I dati mostrano come, nonostante la crescita economica, la quantità di bevande consumate sia leggermente calata rispetto all’anno precedente.

Il mercato delle bevande nel canale Horeca ha chiuso il 2025 con una crescita di valore del +0,66% ma con un calo dei volumi pari a -0,92%, segnando una trasformazione strutturale guidata dalla premiumizzazione e da nuovi mix di prodotto. L’analisi del consorzio CDA su oltre 80.000 punti di consumo rivela che gli aperitivi e i vermouth trainano la ripresa, mentre categorie tradizionali come birre e succhi di frutta registrano flessioni significative. Questo scenario riflette un cambiamento profondo nelle abitudini degli italiani: si consuma meno quantità ma si spende di più per qualità, esperienza e leggerezza. I dati emergenti mostrano come il settore stia cambiando pelle, passando da un modello basato sui volumi a uno focalizzato sul valore aggiunto e sulla diversificazione dell’offerta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horeca 2025: +0,66% a valore, -0,92% a volume

Horeca 2025, dati CDA: gli aperitivi trainano un mercato che cambia pelleIl report del consorzio di distribuzione su oltre 80.000 punti di consumo fotografa un settore beverage in trasformazione strutturale: regge a valore grazie a ... repubblica.it

Horeca, 100 miliardi di fatturato nel 2025 e 1,5 milioni di occupati: valore economico, ma anche socialeOltre 100 miliardi di fatturato, 382mila punti di consumo tra bar, pizzerie e hotel e un milione e mezzo gli occupati, con oltre la metà di presenza femminile. Numeri che indicano per il mercato ... corriere.it